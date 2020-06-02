Глава "Уральских авиалиний" назвал сроки возобновления полетов за рубеж

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов рассказал о возможных сроках возобновления международного авиасообщения.
"В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты", — сказал он в комментарии РБК.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.