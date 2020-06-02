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2020-06-02T11:12
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Глава "Уральских авиалиний" назвал сроки возобновления полетов за рубеж
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РИА Новости

Глава "Уральских авиалиний" назвал сроки возобновления полетов за рубеж

08:55 02.06.2020 (обновлено: 11:12 02.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСергей Скуратов
Сергей Скуратов
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов рассказал о возможных сроках возобновления международного авиасообщения.
"В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты", — сказал он в комментарии РБК.
По мнению Скуратова, данный процесс, скорее всего, будет поэтапным, и в первую очередь станут доступны полеты в страны СНГ, а также в Грузию.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Сергей СкуратовСНГУральские авиалинииГрузияОбщество
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