Суд избрал меру пресечения еще трем участникам перестрелки под Киевом

КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения еще трем участникам перестрелки в Броварах Киевской области, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Пресс-служба полиции Украины 29 мая сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки. В понедельник Аваков сообщил, что суд арестовал 20 участников перестрелки.
"По Броварам: суд принял решение относительно меры пресечения еще трем фигурантам дела: одному - который находится в розыске - содержание под стражей без залога (заочно); двум другим - домашний арест, учитывая признание вины, сотрудничество со следствием и признания, подтверждающие создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков на своей странице в Facebook.