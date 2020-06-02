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2020-06-02T08:53
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Суд избрал меру пресечения еще трем участникам перестрелки под Киевом
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РИА Новости

Суд избрал меру пресечения еще трем участникам перестрелки под Киевом

08:53 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения еще трем участникам перестрелки в Броварах Киевской области, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Пресс-служба полиции Украины 29 мая сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области. В результате стрельбы три человека получили ранения. У задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Возбуждено четыре уголовных дела. В субботу замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция установила более 60 участников перестрелки. В понедельник Аваков сообщил, что суд арестовал 20 участников перестрелки.
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"По Броварам: суд принял решение относительно меры пресечения еще трем фигурантам дела: одному - который находится в розыске - содержание под стражей без залога (заочно); двум другим - домашний арест, учитывая признание вины, сотрудничество со следствием и признания, подтверждающие создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков на своей странице в Facebook.
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Антон ГеращенкоАрсен АваковКиевская областьУкраинаВ мире
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