Суд избрал меру пресечения еще трем участникам перестрелки под Киевом

"По Броварам: суд принял решение относительно меры пресечения еще трем фигурантам дела: одному - который находится в розыске - содержание под стражей без залога (заочно); двум другим - домашний арест, учитывая признание вины, сотрудничество со следствием и признания, подтверждающие создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков на своей странице в Facebook.