Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

Команеску 111 лет. Он родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос неподалеку от румынской столицы. В юности он учился на математическом факультете у Георгце Цицейки, который основал местную школу дифференциальной геометрии. Впоследствии Думитру Команеску бросил науку и стал изучать сельское хозяйство. Работе в этой сфере он в дальнейшем посвятил 70 лет жизни.