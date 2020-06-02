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Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия
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РИА Новости

Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия

08:51 02.06.2020 (обновлено: 08:54 02.06.2020)
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© страница Centrul Municipal pentru Dialog București на FacebookДолгожитель Думитру Команеску
Долгожитель Думитру Команеску
© страница Centrul Municipal pentru Dialog București на Facebook
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Житель Бухареста Думитру Команеску стал самым старым мужчиной мира после смерти 112-летнего британца Боба Уэйтона, сообщил портал Romania Insider со ссылкой на данные Геронтологической исследовательской группы.
Команеску 111 лет. Он родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос неподалеку от румынской столицы. В юности он учился на математическом факультете у Георгце Цицейки, который основал местную школу дифференциальной геометрии. Впоследствии Думитру Команеску бросил науку и стал изучать сельское хозяйство. Работе в этой сфере он в дальнейшем посвятил 70 лет жизни.
Долгожитель признался изданию, что считает причиной своего долголетия любовь жены, сыновей и внуков.
Предыдущий рекордсмен – британец Боб Уэйтон умер от рака в возрасте 112 лет и 60 дней. Он был самым пожилым мужчиной планеты три месяца после смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ.
Скриншот телепрограммы Good Morning Britain
28 мая, 20:03
В Британии умер старейший мужчина на планете
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РумынияБухарестВ мире
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