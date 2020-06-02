Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы

Подчеркивается, что воспользоваться этими мерами поддержки смогут арендующие у города недвижимость и землю компании, которые приостановили или ограничили свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Добавляется, что в период, когда организации могут отменить свои платежи по аренде, пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.