Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы

"Теперь арендные каникулы на четыре месяца, с марта по июнь включительно, смогут оформить еще 1320 индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Представители этого бизнеса смогут сэкономить на аренде 677,3 миллиона рублей", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Подчеркивается, что воспользоваться этими мерами поддержки смогут арендующие у города недвижимость и землю компании, которые приостановили или ограничили свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Добавляется, что в период, когда организации могут отменить свои платежи по аренде, пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.
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