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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:50
https://ria.ru/20200602/1572326674.html
Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714930_45:0:756:400_1036x0_80_0_0_5a9ced943599140bc7f943addfdcc29b.jpg
РИА Новости

Медцентры Москвы смогут получить арендные каникулы

08:50 02.06.2020
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© mos.ruМосква
Москва
© mos.ru
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Частные медицинские центры в Москве, приостановившие или ограничившие свою работу из-за COVID-19, временно освободят от платежей по аренде, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Теперь арендные каникулы на четыре месяца, с марта по июнь включительно, смогут оформить еще 1320 индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Представители этого бизнеса смогут сэкономить на аренде 677,3 миллиона рублей", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Подчеркивается, что воспользоваться этими мерами поддержки смогут арендующие у города недвижимость и землю компании, которые приостановили или ограничили свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Добавляется, что в период, когда организации могут отменить свои платежи по аренде, пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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