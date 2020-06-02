Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:17
https://ria.ru/20200602/1572326475.html
Названы три новых правила измерения температуры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571677921_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4785ef0a90554fad1e94f08e6442ab9.jpg
РИА Новости

Названы три новых правила измерения температуры

08:42 02.06.2020 (обновлено: 15:17 02.06.2020)
6809
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение температуры
Измерение температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.
По его словам, чтобы сделать это наиболее точно, следует соблюдать три правила.
Во-первых, метод измерения температуры по руке не всегда эффективен. При использовании бесконтактных термометров правильнее наводить его на лоб, уточнил врач.
Вэньхун посоветовал не замерять температуру сразу после еды, так она может оказаться на полградуса выше.
Фотоснимок коронавируса
17 апреля, 04:27Распространение нового коронавируса
Установлена температура гибели коронавируса
Кроме того, не стоит проводить процедуру после физических нагрузок, потому что они также способствуют повышению температуры тела, заключил специалист.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
331130025
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКитайШанхайОбщество
Рекомендуем
Долгожитель Думитру Команеску
Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия
Сергей Скуратов
Глава "Уральских авиалиний" назвал сроки возобновления полетов за рубеж
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Логотип мессенджера WhatsApp
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Ниже нуля: Standard Chartered описал сценарий резкого падения доллара
Протестующие на улице в Миннеаполисе
Революция бархатная и вместе с тем наждачная
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
LIVE: Заседание президиума РАН
Президиум РАН обсуждает ситуацию с COVID-19. Прямая трансляция
Смеситель на кухне
Роскачество предостерегло от регулярного употребления водопроводной воды
Симферопольское водохранилище
Водохранилища Крыма к лету обмелели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
Лента новостейМолния