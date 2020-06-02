Названы три новых правила измерения температуры

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.

По его словам, чтобы сделать это наиболее точно, следует соблюдать три правила.

Во-первых, метод измерения температуры по руке не всегда эффективен. При использовании бесконтактных термометров правильнее наводить его на лоб, уточнил врач.

Вэньхун посоветовал не замерять температуру сразу после еды, так она может оказаться на полградуса выше.

Кроме того, не стоит проводить процедуру после физических нагрузок, потому что они также способствуют повышению температуры тела, заключил специалист.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.