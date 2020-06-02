Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона

Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн — РИА Новости. В Кургане полицейские задержали местного жителя, который поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Сообщение о поджоге машин на открытой охраняемой стоянке автосалона поступило минувшей ночью в дежурную часть отдела полиции № 3. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как выяснили правоохранители, поджог устроил неоднократно судимый неработающий житель села Кетово. По предварительной оценке, ущерб составил более 18 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Внятно объяснить причины своего поступка он не смог.