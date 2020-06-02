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2020-06-02T14:47
https://ria.ru/20200602/1572326451.html
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
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РИА Новости

Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона

08:42 02.06.2020 (обновлено: 14:47 02.06.2020)
29721
© Пресс-служба УМВД России по Курганской областиПоджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
© Пресс-служба УМВД России по Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн — РИА Новости. В Кургане полицейские задержали местного жителя, который поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
Сообщение о поджоге машин на открытой охраняемой стоянке автосалона поступило минувшей ночью в дежурную часть отдела полиции № 3. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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Как выяснили правоохранители, поджог устроил неоднократно судимый неработающий житель села Кетово. По предварительной оценке, ущерб составил более 18 миллионов рублей.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Внятно объяснить причины своего поступка он не смог.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.
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КурганПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем такие люди как вы оставляете мнение? Если 2+2 не можете посчитать. Парня послали и заплатили скорее всего что бы он сжег. Сдавать заказчиков не намерен. Вот и несет ахинею. 18 млн ущерба до 5 лет? Можно мне отсидеть 5 лет и на выходе 18 млн получить?! Кто составлял эти законы? За 20 шоколадок наказание как за несколько миллиардов сворованных? Эту страну спасет только новый Сталин...
2 июня, 13:37
ИШИван Широн
3021107
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