"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН

Согласно докладу ООН, информацию о котором приводит газета Wall Street Journal, за время мирных переговоров с США талибы провели по меньшей мере шесть встреч на высшем уровне с членами "Аль-Каиды". Лидеры этой террористической организации, а также сотни боевиков все еще находятся в Афганистане.
"Высшее руководство "Аль-Каиды" все еще находится в Афганистане, так же, как и сотни боевиков… Связи между "Талибаном", особенно "Сетью Хаккани", и "Аль-Каидой"* остаются тесными, они основываются на дружбе, истории общей борьбы, идеологической солидарности и смешанных браках", - говорится в докладе.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещена в России
7 февраля, 10:45Трамп сообщил о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды"*