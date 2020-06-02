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2020-06-02T08:38
https://ria.ru/20200602/1572326338.html
"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН
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РИА Новости

"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН

08:38 02.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" все еще поддерживает контакты с террористической организацией "Аль-Каида"*, несмотря на мирное соглашение с США, следует из доклада Организации Объединенных Наций.
Согласно докладу ООН, информацию о котором приводит газета Wall Street Journal, за время мирных переговоров с США талибы провели по меньшей мере шесть встреч на высшем уровне с членами "Аль-Каиды". Лидеры этой террористической организации, а также сотни боевиков все еще находятся в Афганистане.
"Высшее руководство "Аль-Каиды" все еще находится в Афганистане, так же, как и сотни боевиков… Связи между "Талибаном", особенно "Сетью Хаккани", и "Аль-Каидой"* остаются тесными, они основываются на дружбе, истории общей борьбы, идеологической солидарности и смешанных браках", - говорится в докладе.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Сеть ХакканиАль-КаидаАфганистанТалибанООНСШАтерроризмВ мире
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