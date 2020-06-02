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2020-06-02T08:37
https://ria.ru/20200602/1572326300.html
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
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РИА Новости

В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов

08:37 02.06.2020
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© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Внедорожник наехал на группу сотрудников правоохранительных органов во время протестов в городе Баффало (штат Нью-Йорк), по меньшей мере два человека пострадали, сообщает газета New York Post.
Инцидент произошел в понедельник вечером. На видео, снятом одним из очевидцев и распространившимся в социальных сетях, видно, как разбегается толпа людей, слышны выстрелы и внедорожник скрывается с места.
По данным СМИ, в результате инцидента пострадали два полицейских. Они были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.
Как сообщил глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц, по его данным, водитель внедорожника и пассажиры были задержаны и находятся под стражей.
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По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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