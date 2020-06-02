В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Внедорожник наехал на группу сотрудников правоохранительных органов во время протестов в городе Внедорожник наехал на группу сотрудников правоохранительных органов во время протестов в городе Баффало (штат Нью-Йорк ), по меньшей мере два человека пострадали, сообщает газета New York Post

Инцидент произошел в понедельник вечером. На видео, снятом одним из очевидцев и распространившимся в социальных сетях, видно, как разбегается толпа людей, слышны выстрелы и внедорожник скрывается с места.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали два полицейских. Они были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщил глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц, по его данным, водитель внедорожника и пассажиры были задержаны и находятся под стражей.