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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T21:06
https://ria.ru/20200602/1572326241.html
Мантуров оценил государственную поддержку россиян на фоне COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572371427_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_65061f58c4cfd2ee71afb6829d134e64.jpg
РИА Новости

Мантуров оценил государственную поддержку россиян на фоне COVID-19

08:59 02.06.2020 (обновлено: 21:06 02.06.2020)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские власти сделали всё максимально возможное, чтобы граждане страны как можно меньше почувствовали на себе проблемы из-за распространения коронавируса, такое мнение высказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Если говорить в общем, то первостепенная задача разделилась на две составляющие в марте. Первая касается обеспечения системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, фармпрепаратами, в том числе и вакцинами, тест-системами. Вторая составляющая, как оказалось, не менее существенная - обеспечить население бесперебойно продуктами питания и продукцией первой необходимости", - сказал Мантуров.
"Я считаю, что на фоне других стран, которые столкнулись с эпидемией, мы сделали максимально возможное так, чтобы и наше население, и система здравоохранения, и все, кто соприкасаются с очагами заражения, меньше всего на себе ощутили проблемы, которые нужно было решить", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ был введен режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начал смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
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