Мантуров оценил государственную поддержку россиян на фоне COVID-19

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские власти сделали всё максимально возможное, чтобы граждане страны как можно меньше почувствовали на себе проблемы из-за распространения коронавируса, такое мнение высказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Если говорить в общем, то первостепенная задача разделилась на две составляющие в марте. Первая касается обеспечения системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, фармпрепаратами, в том числе и вакцинами, тест-системами. Вторая составляющая, как оказалось, не менее существенная - обеспечить население бесперебойно продуктами питания и продукцией первой необходимости", - сказал Мантуров.
"Я считаю, что на фоне других стран, которые столкнулись с эпидемией, мы сделали максимально возможное так, чтобы и наше население, и система здравоохранения, и все, кто соприкасаются с очагами заражения, меньше всего на себе ощутили проблемы, которые нужно было решить", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ был введен режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. При этом ряд регионов уже начал смягчать ограничения по мере стабилизации ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.