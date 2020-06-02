Мантуров оценил государственную поддержку россиян на фоне COVID-19

"Если говорить в общем, то первостепенная задача разделилась на две составляющие в марте. Первая касается обеспечения системы здравоохранения средствами индивидуальной защиты, фармпрепаратами, в том числе и вакцинами, тест-системами. Вторая составляющая, как оказалось, не менее существенная - обеспечить население бесперебойно продуктами питания и продукцией первой необходимости", - сказал Мантуров.

"Я считаю, что на фоне других стран, которые столкнулись с эпидемией, мы сделали максимально возможное так, чтобы и наше население, и система здравоохранения, и все, кто соприкасаются с очагами заражения, меньше всего на себе ощутили проблемы, которые нужно было решить", - добавил он.