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РИА Наука
2020-06-02T08:38
https://ria.ru/20200602/1572326153.html
Роскосмос и НАСА обсуждают полеты к МКС
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РИА Новости

Роскосмос и НАСА обсуждают полеты к МКС

08:33 02.06.2020 (обновлено: 08:38 02.06.2020)
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© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
Грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о взаимном предоставлении мест для космонавтов на космических кораблях двух стран для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщил представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за 9 лет американский пилотируемый космический полет. Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях. По его словам, "все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия".
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"На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией Роскосмос и НАСА о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС…, когда российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях", - сказал Красников на пресс-конференции по случаю 65-летнего юбилея космодрома Байконур в пресс-центре Sputnik Казахстан.
По его словам, представители Роскосмоса искренне рады за американских коллег в связи с успешным запуском и стыковкой корабля Crew Dragon. "Мы их от всей души поздравляем, это действительно для них очень большой успех, и это очень здорово", - отметил Красников.
Он подчеркнул, что в связи с появлением новой транспортной системы по доставке человека на орбиту появилась насущная необходимость, чтобы люди, которые туда летают, умели бы "работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы". "Безусловно, в этом есть серьезная заинтересованность и российской, и американской стороны", - добавил представитель Роскосмоса в Казахстане.
Ранее в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что отобрана группа российских космонавтов для полетов на МКС на новых американских пилотируемых кораблях, среди них - Андрей Борисенко.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
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