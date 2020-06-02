Роскосмос и НАСА обсуждают полеты к МКС

АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и Госкорпорация "Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о взаимном предоставлении мест для космонавтов на космических кораблях двух стран для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщил представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за 9 лет американский пилотируемый космический полет. Руководитель пресс-службы " Роскосмоса " Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях. По его словам, "все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия".

"На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией Роскосмос и НАСА о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС…, когда российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях", - сказал Красников на пресс-конференции по случаю 65-летнего юбилея космодрома Байконур в пресс-центре Sputnik Казахстан.

По его словам, представители Роскосмоса искренне рады за американских коллег в связи с успешным запуском и стыковкой корабля Crew Dragon. "Мы их от всей души поздравляем, это действительно для них очень большой успех, и это очень здорово", - отметил Красников.

Он подчеркнул, что в связи с появлением новой транспортной системы по доставке человека на орбиту появилась насущная необходимость, чтобы люди, которые туда летают, умели бы "работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы". "Безусловно, в этом есть серьезная заинтересованность и российской, и американской стороны", - добавил представитель Роскосмоса в Казахстане.