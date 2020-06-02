Водохранилища Крыма к лету обмелели

"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили в гидрометцентре республики.

Истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае, отметили синоптики. Если в горах за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков, что составило 82-102% от нормы, то в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62%, а в бассейне реки Черная у села Родниковское (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80 % меньше нормы.