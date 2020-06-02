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2020-06-02T08:29
https://ria.ru/20200602/1572326066.html
Водохранилища Крыма к лету обмелели
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РИА Новости

Водохранилища Крыма к лету обмелели

08:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
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Симферопольское водохранилище. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году, сообщили в крымском гидрометцентре.
"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", - сообщили в гидрометцентре республики.
Истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае, отметили синоптики. Если в горах за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков, что составило 82-102% от нормы, то в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62%, а в бассейне реки Черная у села Родниковское (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80 % меньше нормы.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
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6 марта, 14:49
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
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РоссияЗемля - РИА НаукаРеспублика КрымУкраина
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