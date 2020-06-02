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2020-06-02T08:23
https://ria.ru/20200602/1572325968.html
В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека
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РИА Новости

В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека

08:23 02.06.2020
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© Радио Sputnik Житель Солт-Лейк-Сити (Юта) КристианБеспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020
Беспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020
© Радио Sputnik Житель Солт-Лейк-Сити (Юта) Кристиан
Беспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в пригороде Чикаго в ходе беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает местный телеканал WGNTV.
Сообщается, что инциденты произошли в городке Сисеро. Представитель города Рэй Ханания подтвердил информацию о жертвах.
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Кроме того сообщается, что не менее 60 человек были задержаны в пригороде Чикаго в понедельник. По словам Ханании, в беспорядках в городе участвовали жители других населенных пунктов, которые прибыли из Чикаго из-за закрытия его центра.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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