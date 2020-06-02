В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека

В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек

В результате стрельбы в Чикаго за три дня погибли не менее 16 человек

Кроме того сообщается, что не менее 60 человек были задержаны в пригороде Чикаго в понедельник. По словам Ханании, в беспорядках в городе участвовали жители других населенных пунктов, которые прибыли из Чикаго из-за закрытия его центра.