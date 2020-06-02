В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.

"Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48 ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины", - говорится в сообщении.

Добавляется, что заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.