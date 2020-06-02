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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T09:19
https://ria.ru/20200602/1572325931.html
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572133159_0:208:3072:1936_1036x0_80_0_0_be9d7cc7c049d25c51b6d5a8b736a86e.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

08:21 02.06.2020 (обновлено: 09:19 02.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
"Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48 ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.
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