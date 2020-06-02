Москвичку будут судить за фейки про погибших от COVID-19 в обсерваторе

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о распространении ложной информации о тайном вывозе тел погибших от коронавируса в обсерваторе в Крылатском, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

О предъявлении обвинения по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) жительнице Москвы Ольге Толокевич СК сообщал на прошлой неделе.

"Кунцевский межрайонный прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила ложную информацию, что ночью из обсервационного центра в Крылатском вывозятся трупы людей, погибших от коронавируса. Основной мотив размещения фейка - увеличение числа подписчиков группы, отмечают в прокуратуре.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации.