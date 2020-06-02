Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T08:20
https://ria.ru/20200602/1572325897.html
Москвичку будут судить за фейки про погибших от COVID-19 в обсерваторе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9ec319e009a2631f7b2ab04a6007e9d6.jpg
РИА Новости

Москвичку будут судить за фейки про погибших от COVID-19 в обсерваторе

08:20 02.06.2020
772
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о распространении ложной информации о тайном вывозе тел погибших от коронавируса в обсерваторе в Крылатском, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
О предъявлении обвинения по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) жительнице Москвы Ольге Толокевич СК сообщал на прошлой неделе.
"Кунцевский межрайонный прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы", - говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина, являясь модератором группы в социальной сети, разместила ложную информацию, что ночью из обсервационного центра в Крылатском вывозятся трупы людей, погибших от коронавируса. Основной мотив размещения фейка - увеличение числа подписчиков группы, отмечают в прокуратуре.
Сотрудница лаборатории, где разрабатывают вакцину от коронавируса
28 мая, 16:15Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кунцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6321025
Обсудить 2
Коронавирус в РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Смеситель на кухне
Роскачество предостерегло от регулярного употребления водопроводной воды
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Симферопольское водохранилище
Водохранилища Крыма к лету обмелели
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов
Автомобиль Aurus
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
Измерение температуры
Названы три новых правила измерения температуры
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Долгожитель Думитру Команеску
Самый старый мужчина в мире раскрыл секрет долголетия
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Эксперт: в Гонконге мог быть случай "супер-распространения" COVID-19
Алексей Резников
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании Россия
Во вторник в России ждут вывозные рейсы из пяти стран
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния