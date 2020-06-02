В Хабаровском крае отметили рост числа заражений коронавирусом

ХАБАРОВСК, 2 июн – РИА Новости. Увеличение числа выявленных заболевших коронавирусной инфекций, которое наблюдается в последние две недели в Увеличение числа выявленных заболевших коронавирусной инфекций, которое наблюдается в последние две недели в Хабаровском крае , произошло после гуляний на майские праздники и из-за несоблюдения масочного режима, сообщил на заседании краевого штаба по коронавирусу министр здравоохранения региона Александр Витько

Ранее сообщалось, что в последние две недели в крае ежедневно регистрируется более 60 новых случаев заболевания. Из-за этого власти даже хотели ужесточить режим самоизоляции, который действует до 10 июня. Неоднократно констатировалось, что люди продолжают гулять и общаться, несмотря на введенные ограничительные меры.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, на утро вторника в крае зарегистрировано 1,14 тысячи случаев COVID-19. За неделю в регионе зарегистрировано 410 новых случаев, против 327 за предыдущую неделю.

"Основной вал пошел после майских праздников. Сегодня как на Бродвее в Хабаровске , достаточно много гуляний, люди без масок общаются, достаточно много заболевших. Сегодня 67 человек пойдут плюсом к тому, что озвучил Роспотребнадзор", - сказал Витько.

Он высказался в поддержку мер, предложенных санитарными врачами, об усилении административных наказаний за несоблюдение масочного режима в общественных местах.

"Нужно усилить контроль за самоизоляцией, считаем, что он проводится не на должном уровне… В транспорте ездят без масок. Сколько говорили на заседаниях, а ситуация кардинально не меняется. Заходишь в транспорт: 20-30% в масках, остальные без масок - и никто им замечание не делает... Может, полиции проехать в маршруте, оштрафовать и водителя, и людей, которые заходят без маски", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева

По ее словам, правоохранительным органам и муниципалитету также необходимо усилить работу с гражданами старше 65 лет. Люди этого возраста составляют почти 21% среди всех выявленных заболевших коронавирусом, есть тенденция к росту их количества.

Зайцева отметила, что в мае был зарегистрирован рост заболевших среди молодежи от 18 до 29 лет. Пациентов этого возраста среди всех выявленных инфицированных COVID - 11,2%, в апреле их было 8%. Количество заболевших среди активно работающего населения от 30 до 49 лет сейчас составляет 30%, в апреле – 29%.

По данным минздрава края, с начала пандемии в регионе скончались 12 человек с коронавирусной инфекцией, более 1 тысячи выздоровели.