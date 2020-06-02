Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T08:11
https://ria.ru/20200602/1572325730.html
В Нью-Йорке на сутки продлили комендантский час
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572274845_0:95:3387:2000_1036x0_80_0_0_fd01ee1309c3826749bb9a32971e630f.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке на сутки продлили комендантский час

08:11 02.06.2020
1732
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкУчастники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости. Власти на сутки продлевают комендантский час в Нью-Йорке, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила в своем Twitter пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.
Впервые с момента начала беспорядков комендантский час в Нью-Йорке был введен в понедельник. Он начался в 23.00 (6.00 мск), однако протестующие не стали его соблюдать.
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Вчера, 07:03
Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час
"Завтра, во вторник, 2 июня в Нью-Йорке будет введен комендантский час с 20.00, он истечет в 5.00 в среду 3 июня", - написала Гольдштейн.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:01
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
410000
Обсудить 0
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час
Беспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020
В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Снова русские. Кому выгодно обвинять Москву в американском бунте
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Протестующие в Нью-Йорке
Власти Нью-Йорка продлили комендантский час на фоне беспорядков
Президент США Дональд Трамп
Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми
Протестующие в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка недооценивает масштаб протестов, считает губернатор Куомо
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Главу полиции Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния