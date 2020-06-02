В Нью-Йорке на сутки продлили комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости. Власти на сутки продлевают комендантский час в Нью-Йорке, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила в своем Twitter пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.
Впервые с момента начала беспорядков комендантский час в Нью-Йорке был введен в понедельник. Он начался в 23.00 (6.00 мск), однако протестующие не стали его соблюдать.
"Завтра, во вторник, 2 июня в Нью-Йорке будет введен комендантский час с 20.00, он истечет в 5.00 в среду 3 июня", - написала Гольдштейн.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.