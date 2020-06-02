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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:11
https://ria.ru/20200602/1572325695.html
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 3718
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 3718

08:11 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 2 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 16 человек и достигло 3718, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 3702, 15 пациентов скончались, 2859 выздоровели.
"По состоянию на 2 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3718", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 77, в субботу – 58.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 844 пациента с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом состоянии, двое - в очень тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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