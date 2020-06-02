В Москве во вторник ожидаются холодные дожди и до плюс 13 градусов

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием циклонического вихря с юго-запада, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят холодные дожди, что наряду с промозглым северо-восточным ветром оставит температурный фон на 8-9 градусов ниже климатической нормы", - сказал Тишковец.