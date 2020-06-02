Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T08:09
https://ria.ru/20200602/1572325658.html
В Москве во вторник ожидаются холодные дожди и до плюс 13 градусов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256912_0:46:3072:1774_1036x0_80_0_0_cee7ec1c86d756adcd993af0307a1a58.jpg
РИА Новости

В Москве во вторник ожидаются холодные дожди и до плюс 13 градусов

08:09 02.06.2020
1626
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка садится в такси во время дождя в Москве
Девушка садится в такси во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка садится в такси во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Холодные кратковременные дожди и промозглый северо-восточный ветер ждут Москву во вторник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием циклонического вихря с юго-запада, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят холодные дожди, что наряду с промозглым северо-восточным ветром оставит температурный фон на 8-9 градусов ниже климатической нормы", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что температура в столице составил плюс 11-13 градусов, в Подмосковье плюс 9-14. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня мы ожидаем, что выпадет около 5 миллиметров осадков", - отметил Тишковец.
Жара в Москве
1 июня, 13:42
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло
220222
Обсудить 0
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Жара в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Центральную Россию придет тепло
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет теплая летняя погода
Лето в Москве
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Весна в Москве стала рекордно дождливой, сообщила синоптик
Нашивки сотрудников МЧС России
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре 3 июня
Ветреная погода в Москве
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Теплая погода в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящее лето
Лаборатория
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Российские рубли
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Военные прибывают на заключительное заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине. 28 мая 2020 года
Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния