В Москве во вторник ожидаются холодные дожди и до плюс 13 градусов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Холодные кратковременные дожди и промозглый северо-восточный ветер ждут Москву во вторник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится влиянием циклонического вихря с юго-запада, из-за чего небо будет хмуриться, прошумят холодные дожди, что наряду с промозглым северо-восточным ветром оставит температурный фон на 8-9 градусов ниже климатической нормы", - сказал Тишковец.
Синоптик добавил, что температура в столице составил плюс 11-13 градусов, в Подмосковье плюс 9-14. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня мы ожидаем, что выпадет около 5 миллиметров осадков", - отметил Тишковец.