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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:09
https://ria.ru/20200602/1572325630.html
Почти 230 пациентов лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_cfb3824b7e876d15a8bf958c22824687.jpg
РИА Новости

Почти 230 пациентов лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве

08:09 02.06.2020
230
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи в коридоре Университетской клинической больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в коридоре Университетской клинической больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 543 человека, из них у 229 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 531 человека, в том числе 228 с коронавирусом, из них четырех на ИВЛ.
"В больнице 543 человека (в том числе 14 в реанимации), из них: 298 человек с подозрением на COVID/ 229 случаев подтверждено лабораторно, из них: 19/14 детей, 31/31 беременных, рожениц и родильниц, 9/7 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступили 57 человек, из них 18 с коронавирусом. Выписаны 45 человек, из них 17 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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