Почти 230 пациентов лечатся в инфекционной больнице №2 в Москве

Врачи в коридоре Университетской клинической больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 543 человека, из них у 229 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

Накануне сообщалось о лечении в больнице 531 человека, в том числе 228 с коронавирусом, из них четырех на ИВЛ.

"В больнице 543 человека (в том числе 14 в реанимации), из них: 298 человек с подозрением на COVID/ 229 случаев подтверждено лабораторно, из них: 19/14 детей, 31/31 беременных, рожениц и родильниц, 9/7 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она отметила, что за сутки в больницу поступили 57 человек, из них 18 с коронавирусом. Выписаны 45 человек, из них 17 с выздоровлением по COVID.