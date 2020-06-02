В московском метро с начала года отремонтировали более 25 эскалаторов

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В столичной подземке отремонтировали 27 эскалаторов с начала 2020 года, ремонт еще 100 планируется, говорится на официальном портале мэра и правительства В столичной подземке отремонтировали 27 эскалаторов с начала 2020 года, ремонт еще 100 планируется, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы

"С января в метрополитене провели капитальный ремонт 11 эскалаторов на 10 станциях. Специалисты обновили более 1,4 тысячи метров лестничного полотна подъемников - это почти сопоставимо с высотой трех Останкинских башен... Текущий ремонт проведен для 16 подъемников на 12 станциях", - говорится в сообщении.

Добавляется, что поменяли также направляющие наклонов устройств, тяговые цепи, площадки перед эскалаторами. Где это было необходимо, обновили редукторы головных валов и главные приводные валы с аварийным тормозом.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим, чтобы обеспечить безопасность и комфорт поездок пассажиров. Поэтому работы проходят даже во время действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Капитальный ремонт проводят каждые 10–12 лет, а текущий - раз в пять-семь лет. Текущий ремонт не столь масштабный, но благодаря ему сотрудники подземки проверяют надежность техники", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова