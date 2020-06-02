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2020-06-02T08:06
https://ria.ru/20200602/1572325569.html
В московском метро с начала года отремонтировали более 25 эскалаторов
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РИА Новости

В московском метро с начала года отремонтировали более 25 эскалаторов

08:06 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевПассажиры в Московском метро
Пассажиры в Московском метро
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пассажиры в Московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В столичной подземке отремонтировали 27 эскалаторов с начала 2020 года, ремонт еще 100 планируется, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С января в метрополитене провели капитальный ремонт 11 эскалаторов на 10 станциях. Специалисты обновили более 1,4 тысячи метров лестничного полотна подъемников - это почти сопоставимо с высотой трех Останкинских башен... Текущий ремонт проведен для 16 подъемников на 12 станциях", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что поменяли также направляющие наклонов устройств, тяговые цепи, площадки перед эскалаторами. Где это было необходимо, обновили редукторы головных валов и главные приводные валы с аварийным тормозом.
"Своевременный ремонт эскалаторов необходим, чтобы обеспечить безопасность и комфорт поездок пассажиров. Поэтому работы проходят даже во время действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Капитальный ремонт проводят каждые 10–12 лет, а текущий - раз в пять-семь лет. Текущий ремонт не столь масштабный, но благодаря ему сотрудники подземки проверяют надежность техники", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Отмечается, что ремонт не помешал пассажирам. До конца 2020 года отремонтируют еще 100 эскалаторов.
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Максим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
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