Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса

Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.

Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, рассказали в Минобороны.

Заезд первой группы военных-добровольцев для обследования и подготовки к эксперименту состоится 3 июня.

Пандемия

Всемирной организации здравоохранения , количество выявленных случаев заражения превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек. Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул почти все государства. По последним данным, количество выявленных случаев заражения превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.

Первые по заболеваемости — США Бразилия , Россия находится на третье строчке. В стране зарегистрировали 414 878 инфицированных, свыше 175 тысяч поправились, 4855 умерли.