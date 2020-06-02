Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.
Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.
Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, рассказали в Минобороны.
Заезд первой группы военных-добровольцев для обследования и подготовки к эксперименту состоится 3 июня.
Пандемия
Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул почти все государства. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество выявленных случаев заражения превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.