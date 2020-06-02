Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T10:24
https://ria.ru/20200602/1572325501.html
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570290438_0:0:1827:1028_1036x0_80_0_0_f546bdd72187a4c1b2e7c96da9523b04.jpg
РИА Новости

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

08:04 02.06.2020 (обновлено: 10:24 02.06.2020)
45970
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСпециалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Министерстве обороны отобрали добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.
Это 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, все прошли обследование и тестирование.
Испытания планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства, где ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, рассказали в Минобороны.
Заезд первой группы военных-добровольцев для обследования и подготовки к эксперименту состоится 3 июня.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Пандемия

Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул почти все государства. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество выявленных случаев заражения превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.
Первые по заболеваемости — США и Бразилия, Россия находится на третье строчке. В стране зарегистрировали 414 878 инфицированных, свыше 175 тысяч поправились, 4855 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
140130571888
Обсудить 82
Распространение нового коронавирусаБразилияСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Популярные комментарии
Добровольно-принудительно
2 июня, 08:20
МКМаруся Климова
80213035
Знаем мы ка4 добровольцв у МО появляются
2 июня, 08:22
АБАндрей Бесс
74200035
Рекомендуем
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Лаборатория
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час
Российские рубли
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
Выдача новых номерных знаков в Симферополе
ГИБДД отказалась от идеи ввести код 666 в Свердловской области
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на стартовой площадке космодрома Байконур
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Лаборатория
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Алексей Резников
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Поджог автомобилей на стоянке автосалона в Кургане. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Житель Кургана поджег 13 автомобилей на стоянке автосалона
Планета окруженная астероидами
Потенциально опасный астероид приближается к Земле
Фельдшер бригады экстренного реагирования
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Пирамида Кукулькана
Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
Лента новостейМолния