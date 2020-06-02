Задержанный в США иранский ученый вылетел на родину

Асгари был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то что суд в США оправдал Асгари его до сих пор держали в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой.