Задержанный в США иранский ученый вылетел на родину

"Хорошая новость. Самолет с доктором Сирусом Асгари вылетел из США", - написал в своем Instagram Зариф, поздравив семью ученого.
21 марта, 10:59Иран освободил французского ученого Маршаля
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщал, что Асгари должен вернуться на родину в ближайшие дни.
Асгари был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то что суд в США оправдал Асгари его до сих пор держали в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой.
Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.