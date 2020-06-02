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2020-06-02T08:02
https://ria.ru/20200602/1572325407.html
Задержанный в США иранский ученый вылетел на родину
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РИА Новости

Задержанный в США иранский ученый вылетел на родину

08:02 02.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Задержанный в США иранский ученый Сирус Асгари, который фигурировал в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном, вылетел из Соединенных Штатов в Иран, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Хорошая новость. Самолет с доктором Сирусом Асгари вылетел из США", - написал в своем Instagram Зариф, поздравив семью ученого.
Панорама Тегерана, Иран
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В понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщал, что Асгари должен вернуться на родину в ближайшие дни.
Асгари был задержан в США в 2017 году по обвинению в нарушении американских санкций против Ирана. Несмотря на то что суд в США оправдал Асгари его до сих пор держали в миграционной тюрьме под тем предлогом, что его виза истекла за время процесса, и Асгари якобы оказался нелегальным мигрантом в США. Асгари заявлял, что он готов сам купить себе билет домой.
Предполагается, что Иран может отпустить американца Майкла Уайта, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаТегеран (город)ИранСШАВ мире
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