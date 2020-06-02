Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,1 тысячи и составляет 198 706, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В понедельник сообщалось о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи), днем ранее – о 182 143 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,4 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходит 97 581 человек, выздоровели 95 526 человек (3 708 за сутки), умерли 5 598 человек (204 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 70 013 (2 358 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 23 495 заболевших (1 162 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 20 834 заболевших (990 за сутки).
МВД Индии в понедельник сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
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