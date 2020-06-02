РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5 процента в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения, сообщает Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5 процента в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения, сообщает РБК со ссылкой на проект Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям.

В документе содержатся как уже реализуемые меры поддержки, так и новые. В частности, по данным РБК, правительство предложило с 1 января будущего года запустить "прямые выплаты" по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования. Для этого потребуется около 52 миллиардов рублей.

Для борьбы с "теневой" оплатой труда с октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев. В рамках мер секторальной поддержки экономики планируется стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства, сообщает РБК.

Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже восьми процентов, а также 33 миллиарда рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль, по данным РБК, получит снижение ставки НДС до семи процентов.

Помешать восстановлению экономики могут многочисленные риски, считают в Минэкономразвития. Среди них: прекращение мер поддержки занятости и последующий рост числа безработных в пострадавших отраслях, падение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности, резкий рост "плохих" долгов.

По словам самого Мишустина, план подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. Документ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям.