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2020-06-02T08:32
https://ria.ru/20200602/1572325156.html
РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики
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РИА Новости

РБК сообщил детали плана правительства по восстановлению экономики

07:43 02.06.2020 (обновлено: 08:32 02.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство России поставило задачу вернуться к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5 процента в год по итогам 2021 года, а также обеспечить повышение реальных доходов населения, сообщает РБК со ссылкой на проект Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям.
В документе содержатся как уже реализуемые меры поддержки, так и новые. В частности, по данным РБК, правительство предложило с 1 января будущего года запустить "прямые выплаты" по больничным листам и по пособиям россиянам с детьми в рамках социального страхования. Для этого потребуется около 52 миллиардов рублей.
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Для борьбы с "теневой" оплатой труда с октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполный рабочий день на срок до трех месяцев. В рамках мер секторальной поддержки экономики планируется стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства, сообщает РБК.
Рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже восьми процентов, а также 33 миллиарда рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль, по данным РБК, получит снижение ставки НДС до семи процентов.
Помешать восстановлению экономики могут многочисленные риски, считают в Минэкономразвития. Среди них: прекращение мер поддержки занятости и последующий рост числа безработных в пострадавших отраслях, падение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной активности, резкий рост "плохих" долгов.
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Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на которой тот доложит об общенациональном плане восстановления экономики.
По словам самого Мишустина, план подготовлен с участием регионов и представителей делового сообщества. Документ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям.
Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.
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Обсудить 71
РоссияМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
бла бла бла, до тех пор пока будут конские налоги, поборы и идиотские законы нечего не изменится.
2 июня, 07:58
yyura1978
214204022
Они в приказах сами себе уже запутались..вообще-то экономику возрождают инновации, а не тройное сдирание шкуры с малого бизнеса...
2 июня, 08:00
Юрий Малышев
175302017
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