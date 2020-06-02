Депутат красноярского Заксобрания заразился коронавирусом

"У одного из депутатов Законодательного собрания края подтвержден коронавирус. Мы не называем его имя. Он госпитализирован. В Заксобрании проводится весь комплекс необходимых мероприятий", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что депутатам предложено пройти обследование на наличие коронавируса. Также в Заксобрании сообщили, что предстоящая сессия состоится в очном порядке. В пресс-службе уточнили, что заседание назначено 5 июня. На него приглашают ограниченный круг выступающих. Для СМИ будет доступна аудиотрансляция и видеозапись заседания.