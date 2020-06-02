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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T08:09
https://ria.ru/20200602/1572325118.html
Депутат красноярского Заксобрания заразился коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

Депутат красноярского Заксобрания заразился коронавирусом

07:39 02.06.2020 (обновлено: 08:09 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Красноярского края заразился коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе органа.
"У одного из депутатов Законодательного собрания края подтвержден коронавирус. Мы не называем его имя. Он госпитализирован. В Заксобрании проводится весь комплекс необходимых мероприятий", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что депутатам предложено пройти обследование на наличие коронавируса. Также в Заксобрании сообщили, что предстоящая сессия состоится в очном порядке. В пресс-службе уточнили, что заседание назначено 5 июня. На него приглашают ограниченный круг выступающих. Для СМИ будет доступна аудиотрансляция и видеозапись заседания.
По данным властей, на 10.00 мск 1 июня в Красноярском крае всего зарегистрировано 4380 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края, в том числе за последние сутки 131 случай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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