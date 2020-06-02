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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T07:31
https://ria.ru/20200602/1572324976.html
В Германии за сутки выявили 213 случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 213 случаев COVID-19

07:31 02.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 182 тысячи, увеличившись на 213 против 333 днем ранее, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Согласно информации института Роберта Коха, коронавирусом в ФРГ заразились 182 028 человек, число летальных исходов составляет 8522.
По данным института, за последние сутки число случаев заражения в стране возросло на 213 (накануне - 333), скончались еще 11 пациентов с COVID-19 (столько же, сколько и по данным за понедельник).
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Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 166,4 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 029), Северном Рейне-Вестфалии (38 100) и Баден-Вюртемберге (34 796). В Берлине зафиксированы 6839 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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