В Германии за сутки выявили 213 случаев COVID-19

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 182 тысячи, увеличившись на 213 против 333 днем ранее, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Согласно информации института Роберта Коха, коронавирусом в ФРГ заразились 182 028 человек, число летальных исходов составляет 8522.
По данным института, за последние сутки число случаев заражения в стране возросло на 213 (накануне - 333), скончались еще 11 пациентов с COVID-19 (столько же, сколько и по данным за понедельник).
Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 166,4 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 029), Северном Рейне-Вестфалии (38 100) и Баден-Вюртемберге (34 796). В Берлине зафиксированы 6839 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.