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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T07:29
https://ria.ru/20200602/1572324940.html
В Ирландии число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564873445_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_548b43243e2c6d96f2d8d3233263d482.jpg
РИА Новости

В Ирландии число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

07:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИрландия
Ирландия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ирландия. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 77 новых случаев заражения. Всего умерли 1650 человек, общее число случаев заражения составляет 25 062 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИрландияВ мире
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