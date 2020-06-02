В Ирландии число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 77 новых случаев заражения. Всего умерли 1650 человек, общее число случаев заражения составляет 25 062 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.