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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T07:28
https://ria.ru/20200602/1572324911.html
В Киргизии за сутки выявили 28 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 28 случаев COVID-19

07:28 02.06.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 2 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 28 случаев COVID-19, один зараженный скончался, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 2 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных два медработника. Выздоровели 38 пациентов.
"За прошедшие сутки в Нарынской областной объединенной больнице зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Скончалась женщина 79 лет", - уточнили в штабе.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1845, из которых 364 - медработники. Погибли 17 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1219 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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