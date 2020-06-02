БИШКЕК, 2 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 28 случаев COVID-19 , один зараженный скончался, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 2 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных два медработника. Выздоровели 38 пациентов.

"За прошедшие сутки в Нарынской областной объединенной больнице зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Скончалась женщина 79 лет", - уточнили в штабе.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1845, из которых 364 - медработники. Погибли 17 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1219 пациентов.