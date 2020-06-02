Главу полиции Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главу полиции города Луисвилл в штате Кентукки уволили после того, как человек погиб в ходе разгона протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник представители местной полиции и Национальной гвардии начали разгонять большую толпу людей, собравшихся на парковке одного из магазинов. Как заявил глава местной полиции Стивен Конрад, на месте по представителям правоохранительных органов был открыт огонь, они начали стрелять в ответ. В результате происшествия погиб один человек. Губернатор Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование по делу.
Сообщается, что главу полиции уволили после того, как власти обнаружили, что двое полицейских, участвовавших в инциденте, не включили нагрудные камеры.
"Такого рода провалы недопустимы... Соответственно, я освободил Стива Конрада от его обязательств как главы полицейского управления Луисвилла", - приводит телеканал слова мэра города Грэга Фишера.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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