Главу полиции Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник представители местной полиции и Национальной гвардии начали разгонять большую толпу людей, собравшихся на парковке одного из магазинов. Как заявил глава местной полиции Стивен Конрад, на месте по представителям правоохранительных органов был открыт огонь, они начали стрелять в ответ. В результате происшествия погиб один человек. Губернатор Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование по делу.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.