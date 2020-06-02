Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T07:26
https://ria.ru/20200602/1572324882.html
Главу полиции Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572274833_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_224bb70fcac5e60abdba1cfc6a70d587.jpg
РИА Новости

Главу полиции Луисвилла уволили после гибели одного из протестующих

07:26 02.06.2020
605
© REUTERS / Bryan WoolstonСолдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главу полиции города Луисвилл в штате Кентукки уволили после того, как человек погиб в ходе разгона протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник представители местной полиции и Национальной гвардии начали разгонять большую толпу людей, собравшихся на парковке одного из магазинов. Как заявил глава местной полиции Стивен Конрад, на месте по представителям правоохранительных органов был открыт огонь, они начали стрелять в ответ. В результате происшествия погиб один человек. Губернатор Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование по делу.
Сообщается, что главу полиции уволили после того, как власти обнаружили, что двое полицейских, участвовавших в инциденте, не включили нагрудные камеры.
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Вчера, 07:03
Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час
"Такого рода провалы недопустимы... Соответственно, я освободил Стива Конрада от его обязательств как главы полицейского управления Луисвилла", - приводит телеканал слова мэра города Грэга Фишера.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
Вчера, 06:32
В Манхэттене протестующие разграбили магазины
381013
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКентуккиСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
В Манхэттене протестующие разграбили магазины
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час
Президент США Дональд Трамп
Демократы в США назвали действия Трампа во время протестов трусливыми
Грузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
В США считают, что водитель въехал в толпу в Миннеаполисе непреднамеренно
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Полицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Беспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020
В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Эксперт: в Гонконге мог быть случай "супер-распространения" COVID-19
Сотрудники полиции в США
В штате Нью-Йорк внедорожник наехал на полицейских во время протестов
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке на сутки продлили комендантский час
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
СМИ: федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков в стране
Нацгвардия США
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния