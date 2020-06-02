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2020-06-02T07:40
https://ria.ru/20200602/1572324849.html
В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов
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РИА Новости

В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов

07:23 02.06.2020 (обновлено: 07:40 02.06.2020)
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© REUTERS / Shannon StapletonСотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
© REUTERS / Shannon Stapleton
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, комментируя во вторник нынешнюю ситуацию в США и прошлогоднюю реакцию Вашингтона на беспорядки в Гонконге, обвинила американские власти в двойных стандартах относительно мер по урегулированию протестов.
"Вы знаете, что в США сейчас проходят беспорядки, и мы видим, как ответили на них местные власти", - заявила Лэм на пресс-конференции.
По ее словам, все страны относятся серьезно к собственной национальной безопасности, и двойные стандарты США здесь очевидны, так как, "когда в Гонконге были схожие беспорядки, мы видели, какой позиции они придерживались тогда".
Алексей Пушков
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По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов. Тогда власти США постоянно критиковали правительство Гонконга и полицию за любые действия против участников протестов и беспорядков.
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Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКэрри ЛэмГонконгСШАВ мире
Популярные комментарии
Переразвитым можно не только двойные, но и тройные стандарты. И да, во всем всё равно виновата Россия!😂😂😂😂😂😂
2 июня, 07:26
Семен Семеныч
190000
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