В Гонконге обвинили США в двойных стандартах в отношении протестов

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Глава администрации Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм , комментируя во вторник нынешнюю ситуацию в США и прошлогоднюю реакцию Вашингтона на беспорядки в Гонконге, обвинила американские власти в двойных стандартах относительно мер по урегулированию протестов.

"Вы знаете, что в США сейчас проходят беспорядки, и мы видим, как ответили на них местные власти", - заявила Лэм на пресс-конференции.

По ее словам, все страны относятся серьезно к собственной национальной безопасности, и двойные стандарты США здесь очевидны, так как, "когда в Гонконге были схожие беспорядки, мы видели, какой позиции они придерживались тогда".

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.