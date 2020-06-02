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2020-06-02T07:18
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В США считают, что водитель въехал в толпу в Миннеаполисе непреднамеренно
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РИА Новости

В США считают, что водитель въехал в толпу в Миннеаполисе непреднамеренно

07:18 02.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГрузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
Грузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти американского штата Миннесота считают, что водитель грузовика, который въехал в толпу в Миннеаполисе, действовал ненамеренно, сообщает телеканал ABC.
Ранее сообщалось, что грузовик проехал через толпу протестующих в Миннеаполисе, вышедших на демонстрацию из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. На кадрах, показанных телеканалом CNN, видно, как толпа протестующих сначала стоит посередине дороги, а затем начинает разбегаться в стороны из-за того, что на них двигался грузовик. После того как автомобиль остановился, протестующие начали окружать его и пытались попасть внутрь. Никто из протестующих не пострадал.
Водителю грузовика Богдану Вечирко позднее предъявили обвинения в нападении.
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Губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил, что Вечирко, вероятно, был в замешательстве и запаниковал, когда въехал на своем грузовике в толпу людей.
По словам представителя Управления общественной безопасности Джона Харрингтона, Департамент транспорта Миннесоты попросили перекрыть движение на улице, где произошел инцидент из-за того, что туда направилась группа протестующих. Однако грузовик уже съехал на эту дорогу еще до того, как на ней были установлены баррикады.
"У нас есть информация, что он увидел толпу и запаниковал, но продолжал ехать, а потом он описал, как молодая девушка на велосипеде упала прямо перед ним и он нажал на тормоза", - приводит телеканал слова Харрингтона.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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МиннеаполисСШАВ мире
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