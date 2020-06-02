В Кузбассе за сутки выявили 27 случаев коронавируса

"Еще у двадцати семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести тридцать шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста семьдесят больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случаев зарегистрировано в Кемерово, восемь – в Новокузнецке, четыре – в Киселевске, два – в Междуреченске, по одному – в Белово, Березовском, Гурьевском и Прокопьевском районах. Среди новых выздоровевших три жителя Новокузнецка.