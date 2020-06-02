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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T07:11
https://ria.ru/20200602/1572324692.html
В Кузбассе за сутки выявили 27 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 27 случаев коронавируса

07:11 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 27 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати семи пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Три пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести тридцать шесть человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста семьдесят больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случаев зарегистрировано в Кемерово, восемь – в Новокузнецке, четыре – в Киселевске, два – в Междуреченске, по одному – в Белово, Березовском, Гурьевском и Прокопьевском районах. Среди новых выздоровевших три жителя Новокузнецка.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 616 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 236 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9317 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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