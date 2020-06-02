На Сахалине за сутки выявили 13 случаев COVID-19

По данным оперштаба, все 13 человек стали пациентами инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ. Среди них — медработник областной больницы, эпидрасследование по которому еще продолжается: предполагается, что он мог заразиться от приехавших из Москвы родственников. В двух случаях инфекция прибыла на Сахалин с моряками с Камчатки. Еще один заболевший – сотрудник аэропорта, имевший контакты с прилетевшими пассажирами. Пять человек прилетели на остров в поисках работы.