На Сахалине за сутки выявили 13 случаев COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. Тринадцать новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено на Сахалине, общее число больных выросло до 145, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого, на 2 июня в Сахалинской области 145 случаев заболевания, 60 выписано с выздоровлением, 85 продолжают лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, все 13 человек стали пациентами инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ. Среди них — медработник областной больницы, эпидрасследование по которому еще продолжается: предполагается, что он мог заразиться от приехавших из Москвы родственников. В двух случаях инфекция прибыла на Сахалин с моряками с Камчатки. Еще один заболевший – сотрудник аэропорта, имевший контакты с прилетевшими пассажирами. Пять человек прилетели на остров в поисках работы.
Два пациента инфекционного госпиталя – сахалинцы, которые обратились к медикам с признаками простудных заболеваний. Обследование выявило у них коронавирусную инфекцию, источник заражения будет определен после выявления круга контактных лиц.
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