В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

"За сутки в республике выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. Одиннадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Двадцать один случай — это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Новокузнецка. Всего в регионе зафиксировано 1020 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.