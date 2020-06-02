Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T06:44
https://ria.ru/20200602/1572324509.html
В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

06:44 02.06.2020
1463
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. В Хакасии за сутки зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом с момента начала пандемии выявлено 1020 случаев, сообщает пресс-служба правительства республики.
"За сутки в республике выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. Одиннадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Двадцать один случай — это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Новокузнецка. Всего в регионе зафиксировано 1020 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Общее число выздоровевших — 539. Также под медицинским наблюдением находятся 1486 человек, из них 17 — в обсерваторе. Получает лечение 471 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Республика ХакасияПроисшествия
Рекомендуем
Врач-
В Хакасии число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче человек
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Сахалине за сутки выявили 13 случаев COVID-19
Экспресс-тесты на коронавирус
СМИ: число выявленных случаев COVID-19 на Гаити превысило две тысячи
Шолбан Кара-оол
Глава Тувы, заболевший COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что знает, откуда на Белоруссию "ветры дуют"
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Эксперт: в Гонконге мог быть случай "супер-распространения" COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
В Манхэттене протестующие разграбили магазины
Земля с борта Международной космической станции
В Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки выявили 24 случая COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния