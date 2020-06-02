В Хакасии число заболевших COVID-19 превысило тысячу человек

КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. В Хакасии за сутки зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом с момента начала пандемии выявлено 1020 случаев, сообщает пресс-служба правительства республики.
"За сутки в республике выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19. Одиннадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Двадцать один случай — это служебные и семейные контакты. Один человек прибыл из Новокузнецка. Всего в регионе зафиксировано 1020 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Общее число выздоровевших — 539. Также под медицинским наблюдением находятся 1486 человек, из них 17 — в обсерваторе. Получает лечение 471 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.