Ученый оценил последствия вспышки на Солнце

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зафиксированная на Зафиксированная на Солнце вспышка вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако может быть предвестником более мощных вспышек, рассказал РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории , доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

Накануне обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.

По словам Гончарова, солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности пришелся на 2014 год. "И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо году в 2025-м", — пояснил эксперт.