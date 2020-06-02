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РИА Наука
2020-06-02T15:28
https://ria.ru/20200602/1572324483.html
Ученый оценил последствия вспышки на Солнце
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РИА Новости

Ученый оценил последствия вспышки на Солнце

06:43 02.06.2020 (обновлено: 15:28 02.06.2020)
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© NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy NgВспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020
© NASA / Solar Dynamics Observatory/Joy Ng
Вспышка М-класса на Солнце. 29 мая 2020. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зафиксированная на Солнце вспышка вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако может быть предвестником более мощных вспышек, рассказал РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.
Накануне обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Это была вспышка М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших.
По словам Гончарова, солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности пришелся на 2014 год. "И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо году в 2025-м", — пояснил эксперт.
Ученый отметил, что самой сильной считается вспышка класса Х. Нынешняя же вспышка, по его словам, привлекает внимание потому, что в последнее время таких заметных явлений на Солнце не было, — так что это событие "интересное, но не выдающееся".
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РИА НаукаКосмосСолнцеПулковская обсерватория
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