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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T06:42
https://ria.ru/20200602/1572324451.html
Эксперт: в Гонконге мог быть случай "супер-распространения" COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

Эксперт: в Гонконге мог быть случай "супер-распространения" COVID-19

06:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция COVID-19 в последние дни выявлена у шести человек в Гонконге, проживающих в одном жилом комплексе, это вызывает опасения о появлении "супер-распространителя" вируса, считает микробиолог Юань Гоюн из Гонконгского университета.
Вирус был выявлен в воскресенье у 34-летней женщины, которая работает на складе компании Kerry Logistics, далее заражение подтвердилось у ее 56-летнего мужа и четырех человек, проживавших с ними в одном комплексе в районе Сатхинь (Ша-Тин).
Юань Гоюн, как сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK, был одним из тех специалистов, кто посоветовал властям не эвакуировать жилой комплекс, так как, по его мнению, в самом здании нет никаких структурных проблем, которые могли бы поспособствовать распространению вируса.
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По словам микробиолога, жители здания могли заразиться в местах общего пользования – в лифте, при прикосновении к дверям, почтовым ящикам. Всем жильцам комплекса по распоряжению властей предписано сдать тест на COVID-19 и строго соблюдать гигиену и меры предосторожности, носить маски и регулярно дезинфицировать руки.
Ранее у двух коллег первой зараженной женщины тест на коронавирус показал слабоположительный результат. Вирус подтвердился и у сотрудника скорой помощи, который отвез ее в больницу, он стал первым медиком в Гонконге, который заразился коронавирусной инфекцией на рабочем месте.
Юань Гоюн считает, что самая большая ошибка, которую допустили власти города в мерах профилактики и борьбы с болезнью, – недостаточное количество проводимых ежедневно тестов на COVID-19. По его словам, в Гонконге делают только около 2 тысяч тестов в день, в то время как в Макао с населением почти в 10 раз меньше – более 5 тысяч. За все время эпидемии в Макао заболели только 45 человек и все они выздоровели, в то время как в Гонконге число заражений достигло 1087, четверо из них скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГонконгВ мире
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