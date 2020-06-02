СМИ: число выявленных случаев COVID-19 на Гаити превысило две тысячи

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Гаити превысило две тысячи, сообщает портал Haiti Libre со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число заражений увеличилось на 259 до 2124. Количество летальных исходов достигло 44, уточняет ведомство. В больницах сейчас остаются 364 человек, еще 1395 находятся на карантине дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.