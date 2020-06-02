В Манхэттене протестующие разграбили магазины

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, как только стемнело, разграбили ряд магазинов на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
Особый интерес для молодых людей, преимущественно афроамериканцев, представляли магазины спорттоваров, электронной техники и украшений.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких ограблений. Если верить приложению, которое отображает чрезвычайные ситуации на карте Нью-Йорка, мародеры ограбили больше десяти магазинов.
Несмотря на наступающий сегодня в 23.00 комендантский час рабочие спешно заколачивают витрины еще не разграбленных торговых точек.
Колонны протестующих разделились на множество мелких групп, задерживать которые оснований, судя по всему, нет, пока они не будут пойманы с поличным.
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На улицах Манхэттена огромное число полицейских машин, звук сирен не прекращается. "Без комментариев. Я просто хочу, чтобы никто не пострадал сегодня вечером. Вот мой комментарий", - сказал РИА Новости офицер полиции.
Большая часть находящихся на улице - молодые люди - на вид до 25 лет.
"Правительство уже облажалось. Я не думаю, что будут какие-то изменения", - сказал один из них РИА Новости. Он не пожелал представиться.
На вопрос о том, чего молодой человек пытается добиться, тот ответил: "Не знаю, мне тяжело это объяснить. Это сложная ситуация. Это издавна идущая тенденция".
"Эта история о том, как долго можно не уважать кого-то, пока он наконец не закричит", - поделился он.
От вопроса о том, что бы он сказал президенту Дональду Трампу, если бы тот его услышал, молодой человек в капюшоне отмахнулся: "Не знаю, я отваливаю отсюда".