В Манхэттене протестующие разграбили магазины

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда , как только стемнело, разграбили ряд магазинов на Манхэттене , передает корреспондент РИА Новости.

Особый интерес для молодых людей, преимущественно афроамериканцев, представляли магазины спорттоваров, электронной техники и украшений.

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких ограблений. Если верить приложению, которое отображает чрезвычайные ситуации на карте Нью-Йорка, мародеры ограбили больше десяти магазинов.

Несмотря на наступающий сегодня в 23.00 комендантский час рабочие спешно заколачивают витрины еще не разграбленных торговых точек.

Колонны протестующих разделились на множество мелких групп, задерживать которые оснований, судя по всему, нет, пока они не будут пойманы с поличным.

На улицах Манхэттена огромное число полицейских машин, звук сирен не прекращается. "Без комментариев. Я просто хочу, чтобы никто не пострадал сегодня вечером. Вот мой комментарий", - сказал РИА Новости офицер полиции.

Большая часть находящихся на улице - молодые люди - на вид до 25 лет.

"Правительство уже облажалось. Я не думаю, что будут какие-то изменения", - сказал один из них РИА Новости. Он не пожелал представиться.

На вопрос о том, чего молодой человек пытается добиться, тот ответил: "Не знаю, мне тяжело это объяснить. Это сложная ситуация. Это издавна идущая тенденция".

"Эта история о том, как долго можно не уважать кого-то, пока он наконец не закричит", - поделился он.