Глава Тувы, заболевший COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии

КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, находится в удовлетворительном состоянии и готов приступить к работе в ближайшее время, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кара-оола Долаана Салчак.
Ранее сообщалось, что 25 мая Кара-оол был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, он чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.
"Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее. Все процедуры по медицинскому регламенту пройдены. Сегодня он сдал анализы, есть основание полагать, что его пребывание на лечении в ближайшие дни завершится. Как только будет получен отрицательный результат, Шолбан Валерьевич приступит к своим обязанностям в активном режиме", - сказала собеседница агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.