Глава Тувы, заболевший COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии

"Состояние здоровья главы республики стало намного лучше, оно оценивается как удовлетворительное, самочувствие хорошее. Все процедуры по медицинскому регламенту пройдены. Сегодня он сдал анализы, есть основание полагать, что его пребывание на лечении в ближайшие дни завершится. Как только будет получен отрицательный результат, Шолбан Валерьевич приступит к своим обязанностям в активном режиме", - сказала собеседница агентства.