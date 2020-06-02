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2020-06-02T06:20
https://ria.ru/20200602/1572324205.html
Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморье циклоне
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РИА Новости

Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморье циклоне

06:20 02.06.2020
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© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду
© Depositphotos / SV_Production
Вид из окна в дождливую погоду. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Синоптики Приморья распространили штормовое предупреждение из-за подхода 4 июня циклона, который принесет на значительную территорию края сильные дожди, возможен резкий подъем воды в реках, сообщает Примгидромет.
Синоптики сообщают, что 4 июня на атмосферном фронте вблизи побережья Приморья может образоваться молодой циклон, который будет перемещаться по касательной к берегу. Более интенсивными будут дожди от Владивостока до Тернея.
"В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края утром и днем 4 июня на большей территории ожидается дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм за 12 час и менее. В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.
Ночью 5 июня сильные дожди - 15-40 миллиметров за 12 часов и менее - местами сохранятся на северо-востоке края. Ожидаются грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. На реках Приморского края возможно формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды на 0,6 метра, на реках бассейна Уссури - до 1,4 метра. Возможны кратковременные выходы участков рек из берегов, подтопления низин.
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