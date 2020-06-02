Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморье циклоне

"В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края утром и днем 4 июня на большей территории ожидается дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм за 12 час и менее. В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.