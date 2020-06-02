Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T06:17
https://ria.ru/20200602/1572324176.html
Столичные призывники отправились к местам прохождения службы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571731946_0:272:3011:1966_1036x0_80_0_0_e3c7438b71a3de4b916c65b0cdf54f24.jpg
РИА Новости

Столичные призывники отправились к местам прохождения службы

06:17 02.06.2020
517
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПризывник сдает экспресс-тест на COVID-19
Призывник сдает экспресс-тест на COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Призывник сдает экспресс-тест на COVID-19
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Призывники из Москвы отправились в воинские части, где будут проходить службу, и сдали тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"В сборном пункте города Москвы прошла отправка призывников в воинские части ЗВО для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс проходил в индивидуальном порядке для каждого призывника, без скопления людей.
В сборный пункт в Москве они приехали в автобусах по четыре-шесть человек. Там им дали комплекты летней и зимней одежды, несессер, сим-карты, банковские карты, а также медицинские маски и антисептики.
Всего столичный сборный пункт отправит около шести тысяч призывников. Первые из них поехали в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду ЗВО. Все призывники, добравшись до своих воинских частей, будут помещены на двухнедельный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
600020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Бразильский полицейский
Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Арктика
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Разбитая витрина магазина
В Нью-Йорке мародеры грабят магазины
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
Сотрудник шведской полиции
Швеция выдала США китайского экс-чиновника, обвиняемого в отмывании денег
Шолбан Кара-оол
Глава Тувы, заболевший COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Эксперт: в Гонконге мог быть случай "супер-распространения" COVID-19
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
СМИ: федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков в стране
Алексей Резников
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Предприниматель Роман Абрамович
СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу
Район Дотомбори в Осаке
СМИ: в Японии оценили ущерб от "корона-мошенничества"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Вид из окна в дождливую погоду
Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморье циклоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния