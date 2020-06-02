Столичные призывники отправились к местам прохождения службы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Призывники из Москвы отправились в воинские части, где будут проходить службу, и сдали тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"В сборном пункте города Москвы прошла отправка призывников в воинские части ЗВО для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс проходил в индивидуальном порядке для каждого призывника, без скопления людей.
В сборный пункт в Москве они приехали в автобусах по четыре-шесть человек. Там им дали комплекты летней и зимней одежды, несессер, сим-карты, банковские карты, а также медицинские маски и антисептики.
Всего столичный сборный пункт отправит около шести тысяч призывников. Первые из них поехали в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду ЗВО. Все призывники, добравшись до своих воинских частей, будут помещены на двухнедельный карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.