Столичные призывники отправились к местам прохождения службы

"В сборном пункте города Москвы прошла отправка призывников в воинские части ЗВО для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс проходил в индивидуальном порядке для каждого призывника, без скопления людей.

В сборный пункт в Москве они приехали в автобусах по четыре-шесть человек. Там им дали комплекты летней и зимней одежды, несессер, сим-карты, банковские карты, а также медицинские маски и антисептики.