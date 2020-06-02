В Нью-Йорке мародеры грабят магазины

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн - РИА Новости, Алан Булкаты. Мирные дневные протесты в память о Мирные дневные протесты в память о Джордже Флойде в центре Нью-Йорка переросли в массовые грабежи. Мародеры почти беспрепятственно выносят товары из магазинов, полиция едва за ними поспевает, передает корреспондент РИА Новости.

Казавшееся поначалу мирным, шествие за считанные минуты трансформировалось в агрессивный бунт.

"Мы столько дней протестовали со времен Мартина Лютера Кинга, и условия несколько улучшились, но мы все еще не там, где хотели бы быть. Даже несмотря на то, что люди говорят, что беспорядки - это плохо, они привлекают внимание к проблемам", - говорит женщина по имени Дениз Крофорд.

По ее мнению, полицейского, "который прижал коленом Флойда", надо было арестовать на месте.

"Я требую следующее: если у вас есть полицейские-расисты, которые демонстрируют такое поведение, их нужно увольнять сразу же, на месте. Им должна быть закрыта дорога на любую государственную должность", - говорит она. На улице еще светло и на Юнион-сквер пока звучат выступления.

Но вскоре программа заканчивается, протестующие начинают движение по улицам Манхэттена . Полиция не трогает их. Вскоре они начинают бить витрины.

На вид небогатые ребята подбегают к стеклу и привычным жестом проверяют его толщину и податливость. Три удара скейтом – и поток людей в темной одежде, словно крысиная стая, устремляется в отверстие в стене. Менее чем за минуту магазин опустошается. В основном мародеров интересуют одежда и драгоценности.

Выбегая из магазинов, они разбрасывают ненужные вешалки, взятые впопыхах лишние бейсболки и вещи не по размеру. Теперь шествие напоминает набег молодежных банд, которые объединяются на перекрестках в еще большие компании.

Прозвучавшее ранее обещание шефа полиции Дермота Ши бороться с мародерами словно подзадорило молодых людей. В черных толстовках с масками на лице - таких будет тяжело отыскать по видеокамерам.

По дороге попадается магазин Microsoft , но его заколотили ставнями, толпа пару раз пробует их на устойчивость. На очереди магазин Marc Jacobs - девушки победно визжат. Толпа движется вперед.

На пути банкомат. Безнаказанность развязывает руки и тем, кто до этого шел спокойно. Молодые люди как муравьи облепили банкомат, сорвали наружную панель. Но выломать аппарат не удается – тут бита не поможет.

С неба сейчас город, наверное, напоминает дискотеку от полицейских мигалок. Правоохранители снуют по улицам в надежде поймать мародеров с поличным, но в их руки попадаются немногие – в основном уставшие или зазевавшиеся. Процесс похож на игру в кошки-мышки.