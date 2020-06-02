СМИ: в Японии оценили ущерб от "корона-мошенничества"

В 17 из 47 префектур Японии органы правопорядка отмечают появление нового вида преступлений, так или иначе связанных с коронавирусом. С начала марта по конец мая было совершено (включая пресеченные попытки) 45 подобных преступлений.

Часто мошенники использовали слова "корона", "маски" и другие. Набирает число попыток получения обманом пособий в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов), которые правительство страны распорядилось выплатить всем жителям. Так, у пожилых людей выманивают банковские карточки под предлогом того, что помогут им оформить заявление на получение денег.