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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T05:48
https://ria.ru/20200602/1572324037.html
СМИ: в Японии оценили ущерб от "корона-мошенничества"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_0:511:2730:2047_1036x0_80_0_0_3c9a6048a15dc0adbe422e646eda7a96.jpg
РИА Новости

СМИ: в Японии оценили ущерб от "корона-мошенничества"

05:48 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Полиция Японии оценивает масштаб нового вида преступлений - "корона-мошенничества" в размере около 40,28 миллионов иен (около 400 тысяч долларов), сообщила газета "Никкэй".
В 17 из 47 префектур Японии органы правопорядка отмечают появление нового вида преступлений, так или иначе связанных с коронавирусом. С начала марта по конец мая было совершено (включая пресеченные попытки) 45 подобных преступлений.
Часто мошенники использовали слова "корона", "маски" и другие. Набирает число попыток получения обманом пособий в размере 100 тысяч иен (около 930 долларов), которые правительство страны распорядилось выплатить всем жителям. Так, у пожилых людей выманивают банковские карточки под предлогом того, что помогут им оформить заявление на получение денег.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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020060
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