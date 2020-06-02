Швеция выдала США китайского экс-чиновника, обвиняемого в отмывании денег

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Бывший китайский чиновник, находившийся в бегах более пяти лет, экстрадирован из Бывший китайский чиновник, находившийся в бегах более пяти лет, экстрадирован из Швеции США по обвинениям в отмывании миллионов долларов, на которые он покупал недвижимость в пригороде Лос-Анджелеса , сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.

Речь идет о 56-летнем Цяо Цзяньцзюне. Еще в 2014 году в США ему и его бывшей жене Чжао Шилань предъявили обвинения в сговоре с целью иммиграционного мошенничества и международной перевозки похищенных денег, а также в сговоре с целью отмывания денег и в финансовых операциях с преступным имуществом.

Гонконге и По данным прокуратуры, будучи директором зернохранилища в городе Чжоукоу в китайской провинция Хэнань с 1998 по 2011 год, Цяо, как утверждается, отмывал миллионы долларов доходов, связанных с мошенническими операциями через банки в Китае Сингапуре . В обвинительном заключении говорится, что Цяо затем использовал украденные средства, среди прочего, для покупки двух объектов недвижимости в Монтерей-парке.

В свою очередь бывшая жена Цяо признала себя виновной в том, что для получения иммиграционной визы в США называла себя действительной супругой