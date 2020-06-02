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2020-06-02T05:40
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Швеция выдала США китайского экс-чиновника, обвиняемого в отмывании денег
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РИА Новости

Швеция выдала США китайского экс-чиновника, обвиняемого в отмывании денег

05:40 02.06.2020
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© AP Photo / ТТ/Marcus EricssonСотрудник шведской полиции
Сотрудник шведской полиции
© AP Photo / ТТ/Marcus Ericsson
Сотрудник шведской полиции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Бывший китайский чиновник, находившийся в бегах более пяти лет, экстрадирован из Швеции в США по обвинениям в отмывании миллионов долларов, на которые он покупал недвижимость в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает прокуратура Центрального округа Калифорнии.
Речь идет о 56-летнем Цяо Цзяньцзюне. Еще в 2014 году в США ему и его бывшей жене Чжао Шилань предъявили обвинения в сговоре с целью иммиграционного мошенничества и международной перевозки похищенных денег, а также в сговоре с целью отмывания денег и в финансовых операциях с преступным имуществом.
По данным прокуратуры, будучи директором зернохранилища в городе Чжоукоу в китайской провинция Хэнань с 1998 по 2011 год, Цяо, как утверждается, отмывал миллионы долларов доходов, связанных с мошенническими операциями через банки в Китае, Гонконге и Сингапуре. В обвинительном заключении говорится, что Цяо затем использовал украденные средства, среди прочего, для покупки двух объектов недвижимости в Монтерей-парке.
В свою очередь бывшая жена Цяо признала себя виновной в том, что для получения иммиграционной визы в США называла себя действительной супругой
В прокуратуре отмечают, что Цяо грозит 20 лет по обвинению в заговоре с целью отмывания денег и 10 лет по каждому пункту обвинения в совершении финансовых операций с преступным имуществом.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
21 февраля, 17:12
Премьер Болгарии опроверг слухи об обвинениях в отмывании денег
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ШвецияКитайСШАВ мире
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