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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T05:35
https://ria.ru/20200602/1572323963.html
В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19

05:35 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось на 53 и с момента начала пандемии составило 1218 случаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник в регионе было зафиксировано 1165 случаев заболевания коронавирусом.
"На 2 июня в Забайкальском крае подтверждено 1218 случаев наличия коронавирусной инфекции. Прирост числа заболевших за последние сутки составил 4,5%, средний темп прироста за последние семь дней – 3,8%. 576 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, зафиксирован 21 летальный исход", - говорится в сообщении.
Заболевание зафиксировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский крайПроисшествия
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