В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось на 53 и с момента начала пандемии составило 1218 случаев, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник в регионе было зафиксировано 1165 случаев заболевания коронавирусом.
"На 2 июня в Забайкальском крае подтверждено 1218 случаев наличия коронавирусной инфекции. Прирост числа заболевших за последние сутки составил 4,5%, средний темп прироста за последние семь дней – 3,8%. 576 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, зафиксирован 21 летальный исход", - говорится в сообщении.
Заболевание зафиксировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
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