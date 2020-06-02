В Забайкалье за сутки выявили 53 случая COVID-19

"На 2 июня в Забайкальском крае подтверждено 1218 случаев наличия коронавирусной инфекции. Прирост числа заболевших за последние сутки составил 4,5%, средний темп прироста за последние семь дней – 3,8%. 576 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, зафиксирован 21 летальный исход", - говорится в сообщении.