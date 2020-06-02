В Бурятии за сутки выявили 24 случая COVID-19

"В Бурятии получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 2 июня зарегистрировано 1587 (+24) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 861", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что выздоровели 905 человек, умерли 10 пациентов. В стационарах сейчас находится 498 больных, в том числе 44 ребенка. Состояние детей – удовлетворительное. На амбулаторном лечении 174 пациента с легким течением заболевания.