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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T05:34
https://ria.ru/20200602/1572323933.html
В Бурятии за сутки выявили 24 случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

В Бурятии за сутки выявили 24 случая COVID-19

05:33 02.06.2020 (обновлено: 05:34 02.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 24 и достигло с момента начала пандемии 1587 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Бурятии получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 2 июня зарегистрировано 1587 (+24) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 861", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что выздоровели 905 человек, умерли 10 пациентов. В стационарах сейчас находится 498 больных, в том числе 44 ребенка. Состояние детей – удовлетворительное. На амбулаторном лечении 174 пациента с легким течением заболевания.
В реанимации 17 человек, в том числе на ИВЛ пять человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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