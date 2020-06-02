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2020-06-02T05:21
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СМИ: федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков в стране
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РИА Новости

СМИ: федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков в стране

05:21 02.06.2020
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© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Федеральные тюрьмы США закрыты впервые за 25 лет в связи с беспорядками, которые начались в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает издание Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США.
Бюро состоит из 122 учреждений по всей стране, в которых содержатся под стражей около 165,5 тысячи заключенных и работают почти 37 тысяч человек.
"Бюро тюрем ввело национальный локдаун в 16.00 (23.00 мск) по местному времени из-за продолжающихся волнений и беспорядков по всей стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это было сделано для обеспечения безопасности до тех пор, пока не утихнут волнения.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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