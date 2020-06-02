Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-02T05:06
https://ria.ru/20200602/1572323797.html
Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников
https://cdn24.img.ria.ru/images/155901/00/1559010002_0:258:3068:1984_1036x0_80_0_0_57cb3f195f3943142dcf9dfab6a8d42a.jpg
РИА Новости

Русский язык в Сирии изучают уже 20 тысяч школьников

05:06 02.06.2020
615
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкольники в Сирии
Школьники в Сирии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Школьники в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 2 июн - РИА Новости. Количество желающих учить русский язык в Сирии последние несколько лет растет, уже в этом году его изучают 20 тысяч сирийских школьников, сообщил журналистам старший советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов.
Ранее в Дамаске открылся российский культурный центр, законсервированный в 2013 году, когда в Сирии началась война. В нем организованы курсы русского языка, позднее откроются и музыкальные классы.
"Люди к нам обращаются уже давно, все эти военные годы, с просьбой открыть курсы русского языка. Мы с этого начали. Есть очень большая потребность. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык как второй иностранный, достигло 20 тысяч. Мы всячески способствуем развитию этого направления. Оказываем помощь сирийской стороне в подготовке преподавателей", - сказал Курбанов.
Старший советник надеется, что в будущем полноформатные культурные центры будут открыты и в других городах Сирии. В целом он отметил, что военно-политическое сотрудничество России и САР находится на очень высоком уровне, но гуманитарные связи также важны. "Птица двусторонних отношений не может лететь с одним крылом", - подчеркнул Курбанов.
Военные действия в провинции Идлиб
1 июня, 18:20Война в Сирии
Лавров и Гуттереш отметили угрозу активизации террористов в Сирии
Директор культурного центра в Дамаске Николай Сухов в свою очередь добавил, что работа с министерством культуры Сирии по созданию таких центров может начаться уже скоро. Он рассказал, что курсы русского языка были открыты, в частности, и "под влиянием огромного интереса со стороны сирийцев".
Сухов также пояснил, зачем жителям Сирии русский язык. Многие из них живут смешанными семьями, среди них некоторые взрослые уже умеют немного писать, читать и говорить. Язык также необходим многим сирийцам, которые ведут с российской стороной какой-либо бизнес. Кроме того, в Сирии уже появилась определенная прослойка молодежи, которая связывает с Россией свое будущее.
"Мы сейчас изучаем русский язык в школе. Планируем учиться в России. Здесь можно пройти подготовительные языковые курсы", - рассказал школьник Улия Мустфан.
Обновляется и база российского культурного центра в Дамаске. Как поведала библиотекарь Виктория аль-Ахмад, центр уже оправил заявку на необходимые книги. Сейчас он располагает учебной литературой, словарями, а также художественной литературой для взрослых и детей.
"У нас здесь еще музыка: пианино, гитара, флейта, сольфеджио. Мы даем моральную поддержку сирийскому обществу. Потому что люди видят в открытии центра нормализацию мирной жизни. И конечно это символ гуманитарного возвращения России", - добавил Сухов.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
2210003
Обсудить 0
Война в СирииРоссияСирияДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Ситуация в Сирии
Террористы "ан-Нусры"* обстреливают населенные пункты в Сирии
Сирийские дети на КПП закидали камнями военный патруль США
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Йемен
Британия выделит 160 миллионов фунтов на борьбу с COVID-19 в Йемене
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" продолжает поддерживать связи с "Аль-Каидой"*, сообщили в ООН
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
В заповеднике в Хабаровском крае горят около 5,5 тысячи гектаров леса
Люди закрашивают граффити на стене здания после беспорядков на Лейк-стрит в Миннеаполисе
Путин и Трамп не обсуждали беспорядки в США
Самолет Boeing OC-135B
NI сравнил выход США из Договора по открытому небу с Карибским кризисом
Нацгвардия США
Губернатор Орегона отказалась направить Нацгвардию в Портленд
Алексей Пушков
Пушков объяснил, почему США начали "сыпаться"
Охранник на службе в исправительном учреждении в США
СМИ: федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков в стране
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе
Полицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Шимановске, где произошла вспышка COVID-19, закончили дезинфекцию
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
Россия в 2020 году выделит на помощь Йемену четыре миллиона долларов
Девушка с телефоном на кровати
Мужчина придумал изощренный способ отомстить девушке за измену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния