NI сравнил выход США из Договора по открытому небу с Карибским кризисом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Решение США выйти из Договора по открытому небу привело к тому, что мир оказался в ситуации почти столь же опасной, как и Карибский кризис в 1962 году. Такое мнение приводится статье, опубликованной в издании The National Interest.
В частности, выход из Договора по открытому небу продолжит процесс разрушения режима контроля над вооружениями между Соединенными Штатами и бывшим СССР, который создавался десятилетиями, считает автор. Президент США Дональд Трамп, отмечает издание, ускорил разрушение режима, в одностороннем порядке выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отказавшись принять предложение президента России Владимира Путина продлить еще на пять лет новый договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года.
Администрация Трампа усугубила ситуацию, фактически обдумывая возобновление проведения ядерных испытаний в США впервые с 1992 года с тем, чтобы оказать давление на Россию и Китай и вынудить их заключить новую трехстороннюю сделку по стратегическим ядерным вооружениям. Такой шаг обречет на разрушение Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и, вероятно, спровоцирует новую гонку вооружений, уверен автор статьи.
Ранее издание Die Welt отметило, что США проиграют от разрыва Договора об открытом небе, для России же почти ничего не изменится.
Die Welt приводит два существенных минуса для США при выходе из соглашения: военные потеряют возможность летать над российской территорией и не смогут публиковать и обсуждать по дипломатическим каналам данные, полученные со спутников.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.