У 29 вахтовиков ГОК на Камчатке подтвердили COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 29 вахтовых рабочих горно-обогатительного комбината "Аметистовый" на Камчатке , сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов

Отмечается, что заболевания удалось выявить до отправки сотрудников на ГОК, который расположен на севере региона.

"Сегодня у 29 вахтовых рабочих ГОК "Аметистовый" подтвердился коронавирус. Все они проходили 14-ти дневную обсервацию, отобранные тесты позволили выявить заболевание до отправки на ГОК. Благодаря четкому соблюдению установленных требований к завозу рабочих нам удалось предотвратить вспышку COVID-19 на производстве", - сказал Солодов.

По его словам, в настоящее время совместно с работодателем осуществляется перевозка рабочих к месту обсервации, где за ними будет установлено врачебное наблюдение. Врио главы региона отметил, что состояние здоровья у людей "нормальное, лишь два человека с температурой".

"Хочу поблагодарить руководство предприятия за неукоснительное соблюдение всех требований и четкие действия по алгоритму. Это залог предотвращения вспышек заболевания и успешной работы предприятий в сегодняшних непростых условиях", - добавил врио губернатора.

По последним данным, в Камчатском крае зарегистрирован 881 человек, инфицированный COVID-19, в том числе 49 детей в возрасте до 17 лет. 365 человек выздоровели, 12 погибли. В палате интенсивной терапии находятся 12 пациентов, из них на инвазивном аппарате ИВЛ – пять человек, на НИВЛ – один, на кислородной поддержке – шесть пациентов.