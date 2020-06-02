Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T04:48
https://ria.ru/20200602/1572323647.html
У 29 вахтовиков ГОК на Камчатке подтвердили COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

У 29 вахтовиков ГОК на Камчатке подтвердили COVID-19

04:48 02.06.2020
1061
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 29 вахтовых рабочих горно-обогатительного комбината "Аметистовый" на Камчатке, сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.
Отмечается, что заболевания удалось выявить до отправки сотрудников на ГОК, который расположен на севере региона.
"Сегодня у 29 вахтовых рабочих ГОК "Аметистовый" подтвердился коронавирус. Все они проходили 14-ти дневную обсервацию, отобранные тесты позволили выявить заболевание до отправки на ГОК. Благодаря четкому соблюдению установленных требований к завозу рабочих нам удалось предотвратить вспышку COVID-19 на производстве", - сказал Солодов.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По его словам, в настоящее время совместно с работодателем осуществляется перевозка рабочих к месту обсервации, где за ними будет установлено врачебное наблюдение. Врио главы региона отметил, что состояние здоровья у людей "нормальное, лишь два человека с температурой".
"Хочу поблагодарить руководство предприятия за неукоснительное соблюдение всех требований и четкие действия по алгоритму. Это залог предотвращения вспышек заболевания и успешной работы предприятий в сегодняшних непростых условиях", - добавил врио губернатора.
По последним данным, в Камчатском крае зарегистрирован 881 человек, инфицированный COVID-19, в том числе 49 детей в возрасте до 17 лет. 365 человек выздоровели, 12 погибли. В палате интенсивной терапии находятся 12 пациентов, из них на инвазивном аппарате ИВЛ – пять человек, на НИВЛ – один, на кислородной поддержке – шесть пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
101221
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СолодовКамчатский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге оштрафовали больницу за нарушение норм по COVID-19
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" заявили о разработке нового метода борьбы против COVID-19
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Кошелек
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
Конституция РФ
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" испытает уникальный прибор для ядерной медицины будущего
Арктика
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Ветреная погода в Москве
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
Алексей Резников
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал охватившие страну беспорядки терроризмом
Бразильский полицейский
Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании
Полицейские недалеко от места собрания протестующих в Вашингтоне
Мэр Вашингтона назвала позором разгон протестующих у Белого дома
На Манхэттене протестующие громят витрины и грабят магазины
На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ответственных за плохую защиту граждан от "бунтовщиков"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Шимановске, где произошла вспышка COVID-19, закончили дезинфекцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
02:08Американские СМИ назвали полет B-1B "проблемой для российского флота"
02:07Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
02:03Источник: Минобороны заказало четыре ракеты "Ангара"
01:57Число умерших от коронавируса в Колумбии превысило тысячу человек
01:56Генсек ООН призвал протестующих в США мирно выражать негодование
01:51На борту вывозного рейса из Испании летят 150 россиян
01:46Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
01:41В России за сутки потушили 29 лесных пожаров
01:36Военнослужащий нацгвардии в Миннесоте заболел COVID-19
01:17Эквадор открывает авиасообщение с США
Лента новостейМолния